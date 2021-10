Até 6,3 mil: concurso Sanesul tem edital com 74 vagas publicado

(foto: Sanesul/Divulgação)

A Empresa de Saneamento do Mato Grosso do Sul (Sanesul) publicou edital do novo concurso para provimento de 74 vagas, além de formação de cadastro reserva. As chances são divididas para cargos de nível médio, médio/técnico e superior.

São 26 profissões contempladas. A remuneração varia de R$ 1.606,13 a R$ 6.337,67. Para alguns cargos, a remuneração chega ao valor de 8,5 vezes o salário-mínimo vigente no momento da admissão.