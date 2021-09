Concurso PF: veja resultado de avaliação de PNE e de heteroidentificação de negros

O resultado provisório no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros e o resultado provisório na avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitaram concorrer como pessoas com deficiência referentes ao concurso da Polícia Federal foram publicados no Diário Oficial da União desta quinta-feira (30/9).

Entre os dias 29 e 30 de setembro, os candidatos podem visualizar as razões de sua não qualificação como pessoa com deficiência na avaliação biopsicossocial ou da não compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência apresentada pelo candidato. O período é o mesmo destinado ao acesso aos motivos de indeferimento da solicitação de candidatos que não foram considerados negros no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração.





Para interpor recurso contra o resultado provisório na avaliação biopsicossocial, basta acessar o Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, no site da banca organizadora, e, se for o caso, enviar, anexas ao recurso, imagens dos documentos que julgar necessários para reforçar os argumentos apresentados. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.