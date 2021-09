Polícia Penal do Pará altera exigências do concurso com mais de 1.940 vagas

(foto: Agência Paraná/Divulgação) Devido ao projeto de lei que regula o cargo de policial penal no Pará aprovado nesta terça-feira (28/9), a partir de agora, o concurso público da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap PA) passa a exigir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no mínimo na categoria B.





Antes, a carreira exigia CNH da categoria D para cima. A alteração de pré-requisito, entretanto, não fará o período de inscrições ser reaberto.





As provas do certame seguem previstas para o dia 24 de outubro e terão duração de quatro horas e 30 minutos. O exame será aplicado nos municípios de Belém, Marabá, Castanhal, Santarém, Altamira e Itaituba, de acordo com a opção marcada no ato da inscrição.





1.945 vagas

São concorridas 1.945 vagas no cargo de policial penal, com ganhos iniciais de R$ 2.810 mais benefícios. Os candidatos passarão por provas objetivas e discursivas, avaliação psicológica, exame médico, prova de aptidão física e investigação social. Os aprovados farão, também, curso de formação. Saiba mais sobre as etapas aqui.













*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes