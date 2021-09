PRF retifica edital de convocação para curso de formação

O Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (24/9) traz uma retificação no edital nº 32 , do concurso público da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que divulgou o resultado final da análise dos documentos, no preenchimento da FIP e na primeira etapa do concurso e convocação para a matrícula no Curso de Formação Policial (CFP)