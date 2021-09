ENAP abre seleção para contratação de consultoria técnica

(foto: FOTO: DIVULGAÇÃO/GOVERNO FEDERAL ) A Fundação Nacional Escola de Administração Pública (ENAP) publicou, no Diário Oficial da União desta quinta-feira (23/9), o lançamento de um processo seletivo para contratação de um consultor técnico, responsável pela formulação e aplicação de estratégia de integração dos discentes e docentes do curso de pós-graduação lato sensu Master of Public Policy.





As atividades a serem desempenhadas são serviços de sistematização e análise de informações e proposição e aplicação de estratégia de promoção da interação entre discentes do MPP e desses com os docentes do curso, assim como de metodologia-piloto para reuniões com docentes.





Os interessados devem possuir graduação em qualquer área das ciências humanas, mestrado em Educação, Políticas Públicas, Gestão Pública, Relações Internacionais ou áreas correlatas e nível avançado de proficiência em língua inglesa.





Para se inscrever, basta preencher um formulário, disponível aqui , e enviar o currículo profissional até às 23h59 do dia 29 de setembro. Caso surjam dúvidas, os candidatos podem enviar e-mail para mpp@enap.gov.br, indicando no Assunto: Seleção consultor(a) OEI Integração MPP.





Leia o edital na íntegra aqui