Fujitsu do Brasil abre vagas de trabalho para TI

Como parte do seu planejamento estratégico de expansão da empresa no país e formação de profissionais, a Fujitsu do Brasil, empresa líder da informação e comunicação (TIC), está com 5 vagas abertas para atuação na área de TI. No dia 23 de setembro, às 19h, a companhia participará do Talent Pocket, junto à Digital House, para prospecção de talentos.

“Estamos cada vez mais focados em apoiar nossos clientes em sua jornada para Transformação Digital e, para isso, precisamos de pessoas qualificadas e engajadas para ajudarem neste desafio. Temos como um dos pilares da nossa estratégia de negócios a formação de talentos, além do Work Your Way (política de trabalho remoto para nossos colaboradores)”, afirma Aline Gobbi, Head de Recursos Humanos da Fujitsu do Brasil.

Como benefícios, a empresa oferecerá um salário fixo compatível com o mercado, previdência privada opcional, treinamentos, plano de saúde sem custo, seguro de vida, PPR, horário flexível, auxílio alimentação e vale-transporte.

Confira as oportunidades:

Analista Desenvolvedor Java Sr - Análise e Desenvolvimento de Sistemas (1 vaga)

Conhecimentos Necessários : Java Web (JSF, HIBERNATE, SOAP/REST, Javascript), Oracle Database (bons conhecimentos em SQL), experiência em levantamento de requisitos e documentação técnica e boa comunicação oral e escrita.

Conhecimentos Desejáveis: Angular/Nodejs, JMS/QUARTZ, Shell Script, .NET., Banco de Dados, Oracle Database (Stored Procedure), IBM Websphere

Analista de Suporte à Aplicação (3 vagas)

Conhecimentos Necessários: Experiência anterior com suporte a aplicações, SQL ANSI nível básico, Shell Script para Linux nível básico (Exemplo: cp, ls, tail, grep, vi, ping), Linux nível básico (Exemplo: Conhecer estrutura básica de pastas do SO, configuração dos hosts, troubleshooting de problemas de rede), Inglês Intermediário (Leitura, Escrita e Conversação).

Auxiliar de Marketing PCD (1 vaga)

Conhecimentos Necessários : Domínio da língua portuguesa – gramática, conhecimentos em Excel e PPT - Pacote Office, ser atento aos detalhes e concentrar-se nas tarefas, ser comunicativo e muito organizado, ter capacidade de relacionamento interpessoal.

Conhecimentos Desejáveis : inglês e espanhol intermediário, conhecimento básico em Photoshop.

