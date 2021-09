Nexoos está com mais de 40 oportunidades de trabalho abertas

(foto: Nexoos/divulgação)

A Nexoos, plataforma on-line de empréstimo empresarial para pequenas e médias empresas (PMEs), anunciou a abertura de mais de 40 vagas de trabalho para início em até três meses, com oportunidades para diferentes áreas da empresa.A empresa busca candidatos que gostem de trabalhar com tecnologia e desejem participar do crescimento de uma das maiores "fintechs" do brasil, em um ambiente dinâmico, colaborativo e inovador. Além das vagas efetivas, também é possível se inscrever para o estágio ou para o banco de talentos.

A maior parte das vagas será para Produtos e Tecnologia, outras serão disponibilizadas para as áreas de Dados, Crédito, LGPD & Segurança da Informação, Marketing, Operações e Finanças. Dependendo da vaga ser preenchida, o processo seletivo poderá ser realizado inteiramente de forma on-line.

A Nexoos oferece benefícios compatíveis com o mercado, além de Gympass em mais de 18 mil academias no Brasil, POSHER Benefícios In-Company com uma diversidade de serviços on-line, plano de saúde, auxílio creche, vale-transporte e Cartão de Crédito Caju, que dá a liberdade para o colaborador fazer o que quiser com o seu Vale-Refeição.

Para se inscrever, basta acessar https://nexoos.gupy.io/.