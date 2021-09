Detran-GO abre nova seleção com 100 vagas

A Secretaria de Estado da Administração de Goiás (Sead-GO) torna pública a realização de um novo processo seletivo com 100 vagas para o Departamento Estadual de Trânsito do Estado%u200B (Detran-GO). As oportunidades são para a função de examinador de trânsito, de nível superior.

Além de graduação completa, os candidatos devem ter idade mínima de 21 anos, certificado de conclusão de curso de examinador de trânsito e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) há no mínimo dois anos. Os contratos serão válidos por até cinco anos e os profissionais receberão ganhos de R$ 3.360, além de auxílio-alimentação no valor de R$ 500.

Será responsabilidade dos examinadores avaliar os conhecimentos e as habilidades dos candidatos e condutores para a condução de veículos automotores; frequentar cursos de aperfeiçoamento ou de atualização determinados pelo Departamento Estadual de Trânsito de Goiás; revisar e analisar todas as etapas dos processos de CNH; e outras atividades.

As inscrições poderão ser feitas pelo site de seleções de Goiás das 10h de 9 de setembro às 18h do dia 17 do mesmo mês. Há taxa de participação no valor de R$ 20.