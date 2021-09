Vagas para Brasília! PNUD abre inscrições de seleção para consultor

(foto: Freepik) O Projeto de Cooperação Internacional do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), executado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), abriu o prazo de inscrições de um novo processo seletivo que visa contratar um novo consultor técnico na área de ciências exatas ou humanas.





Além de graduação completa, os inscritos devem ter 10 anos de experiência acadêmica e/ou profissional na área de administração pública, sendo pelo menos 4 anos com construção de sistemas de medição de desempenho no setor público ou privado. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 12, de forma gratuita.





Além da vaga imediata, a seleção também conta com formação de cadastro reserva para a função. Após contratados, os profissionais deverão atuar em Brasília-DF.





As inscrições são feitas por meio de envio de currículo para o e-mail sepec.supe@economia.gov.br. No assunto do corpo do e-mail, o candidato deverá indicar o número do processo seletivo e o código da vaga, informados no edital de abertura.





Os profissionais serão avaliados mediante análise de currículo e títulos e entrevista, todos realizados de forma remota. O processo seletivo terá duração de três meses.













*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer