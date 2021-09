Paraná abre 700 vagas em concurso para área de educação

O estado do Paraná, por meio da Secretaria da Educação e do Esporte, deve abrir no próximo sábado (4/9) as inscrições para seu novo processo seletivo que visa a contratação de 700 profissionais para atuação em instituições de ensino da rede pública dos 32 Núcleos Regionais de Educação (NREs).





As oportunidades são para professores do 1º ao 5º ano, com remuneração de R$ 1.600; e professores para turmas do 6º ao 9º, ensino médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA), recebendo R$ 16 por hora aula. Serão selecionados profissionais para lecionar as seguintes disciplinas: arte; biologia; ciências; educação especial; educação física; filosofia; física; formação de docentes; geografia; história; espanhol; inglês; língua portuguesa; matemática; pedagogo; programação; química; séries iniciais e sociologia; e do eixo tecnológico, como: ambiente e saúde; controle e processos industriais; gestão e negócios; informação e comunicação; infraestrutura, alimentícia; recursos naturais; produção cultural e design; produção industrial; recursos naturais; segurança; turismo, hospitalidade e lazer; e infraestrutura.





O processo para contratação temporária será realizado por meio de duas provas (educação básica e educação profissional), ambas contendo 40 questões com 120 pontos, previstas para serem aplicadas no dia 24 de outubro.





O exame de educação básica contará com questões de língua portuguesa, Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e conhecimentos didáticos; já o para educação profissional contará com questões de língua portuguesa, Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); conhecimentos didáticos; núcleo comum e conhecimentos específicos.





A carga horária será de até 40 horas semanais para professor e de 20 horas ou 40 horas semanais para professor pedagogo. As inscrições podem ser feitas entre os dias 4 e 23 de setembro, pelo site da banca organizadora. A taxa para uma inscrição é de R$ 35 e de R$ 55 para duas.