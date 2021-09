Polícia Penal de Alagoas republica edital e abre inscrições

(foto: Freepik) O edital de abertura do concurso público da Polícia Penal de Alagoas, com 300 vagas para policiais, foi republicado nesta quarta-feira (1°/9) e as inscrições foram reabertas para pessoas com deficiência.





Agora o documento reserva 60 vagas para pessoas com deficiência, sendo 42 para homens e 18 para mulheres. Profissionais que se enquadrem nas condições podem se inscrever pelo site do Cebraspe das 10h de 10 de setembro às 18h do dia 24 do mesmo mês. Há taxa no valor de R$ 95.





O concurso

Estão em jogo 300 vagas imediatas para o cargo de policial penal, com ganhos iniciais no valor de R$3.800. Podem se inscrever homens e mulheres com ensino superior completo em qualquer área.





A avaliação será dividida em cinco etapas: provas objetivas, Teste de Aptidão Física (TAF), avaliação médica das condições de saúde física e mental, comprovação documental e investigação social. As avaliações serão aplicadas no município de Maceió.





A primeira etapa, composta pelas provas objetivas, foi remarcada para dezembro. A prova será constituída de 120 questões distribuídas entre língua portuguesa, atualidades, raciocínio lógico, ética no serviço público, informática, execução penal, noções de direitos humanos, legislação estadual e conhecimentos específicos.





















*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer