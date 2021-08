Concurso PCDF: Cebraspe divulga gabaritos preliminares para agentes

"O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) informa que nas provas objetivas para o cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal houve uma inconsistência no comando dos itens de 97 a 102, que impactou no julgamento de três desses itens. Em decorrência disso, esses itens serão anulados, nos termos do Edital nº 1 – PCDF – AGENTE, de 30 de junho de 2020. "