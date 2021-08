Secretaria de Saúde do DF convoca aprovados em seleção emergencial

(foto: CB/D.A Press)



As chances são de médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem, para a complementação da força de trabalho, visando o atendimento a população no combate à pandemia do novo coronavírus. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal publicou, no Diário Oficial desta sexta-feira (20/8), a convocação dos aprovados para o processo seletivo simplificado emergencial para formação de cadastro de profissionais de saúde. A informação é referente ao edital de abertura nº 26, de 29 de junho de 2021.





Os candidatos convocados deverão apresentar a documentação exigida pelo edital em até cinco dias úteis à contar da data desta publicação,ou seja, no período de 23 à 27 de agosto de 2021, exceto sábado, domingo e feriado.



Eles deverão se apresentar na Secretária de Estado de Saúde, situado no SRTVN Quadra 701 Conjunto C, S/N, 1ª andar, Ed. PO 700 - Bairro Asa Norte - CEP 70723-040 - DF, conforme horário de atendimento de 09h às 12h e de 14h às 16h.



Segundo o edital, os convocados também deverão apresentar avaliação médica pré-admissional, com aprovação de aptidão física e mental, bem como apresentar toda documentação exigida (original e cópia).