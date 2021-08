Concurso PCDF: locais de provas para escrivães serão divulgados hoje

(foto: PCDF/Divulgação) A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) irá publicar, nesta segunda-feira (16/8), os locais de aplicação de provas do concurso público com 300 escrivães. Os endereços poderão ser verificados por meio de consulta individual no site da banca organizadora.





As provas objetivas e a prova discursiva terão 4h30 de duração e serão aplicadas no dia 21 de agosto, a partir das 14h. O candidato somente poderá realizar as provas no local designado na consulta individual.





O gabarito oficial preliminar das provas objetivas e padrão preliminar de resposta da prova discursiva será publicado em 23 de agosto, a partir das 19h.





O período para a interposição de recursos contra o gabarito oficial preliminar das provas objetivas e pela manutenção do gabarito e contra o padrão de respostas da prova discursiva será entre 24 de agosto e 6 de setembro.





De acordo com o Cebraspe, foram 52.636 candidatos inscritos na seleção, que oferece 300 oportunidades. Ou seja, uma concorrência de mais de 175 candidatos por vaga. O salário inicial é de R$ 8.698,78, para 40 horas semanais de trabalho. Saiba mais sobre o concurso para escrivão aqui!





Provas para agentes serão no dia 22

As outras 600 vagas do concurso, direcionadas ao cargo de agente, serão disputadas dia 22 de agosto, a partir das 14h. Os locais da prova serão publicados no portal do Cebraspe nesta terça-feira (17). O gabarito oficial preliminar das provas objetivas e padrão preliminar de resposta da prova discursiva será publicado em 24 de agosto, a partir das 19 horas.





Para estas vagas, foram contabilizadas 88.894 inscrições no total, resultando em uma demanda de 148.16 candidatos por vaga.





Os ganhos são de R$ 8.698,78, para 40 horas de trabalho semanal (o regime de trabalho é de dedicação integral e exclusiva, incompatível com o exercício de qualquer outra atividade pública ou privada).





*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer