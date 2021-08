Concurso Corpo de Bombeiros do Rio registra mais de 80 mil inscritos para 3 mil vagas

O concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) será concorrido. De acordo com o secretário de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, Leandro Sampaio Monteiro, declarou, na última semana, que a seleção já registrou mais de 85 mil inscrições.





De acordo com a declaração dada durante uma audiência transmitida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), até o fim do período de inscrições, na última sexta-feira (13/8), a previsão é a de que 90 mil profissionais se candidatem.





No total, 3.000 vagas temporárias estão sendo ofertadas, dessas 2.548 vagas são para soldados e 452 para oficiais. Para soldado, as oportunidades são para as funções de combatente, motorista combatente, guarda-vidas e técnicos de enfermagem e socorrista. Os profissionais devem possuir nível médio ou técnico, dependendo da ocupação concorrida, e até 25 anos.





Já para oficiais, as chances são para médicos de diversas especialidades, enfermeiros, assistentes sociais, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas e fonoaudiólogos. Todos os cargos exigem nível superior na área e idade máxima de 35 anos. As remunerações alternam entre R$ 3.452,55 (soldado) a R$ 7.940,78 (oficial).