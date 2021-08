PRF divulga resultado de avaliação de saúde e títulos de concurso

(foto: PRF/Divulgação)



O documento também mostra o resultado provisório na avaliação biopsicossocial, dos candidatos que solicitaram concorrer como pessoas com deficiência. A Polícia Rodoviária Federal divulgou o resultado provisório na avaliação de saúde e na avaliação de títulos, para todos os candidatos ao concurso que oferece 1.500 vagas.O documento também mostra o resultado provisório na avaliação biopsicossocial, dos candidatos que solicitaram concorrer como pessoas com deficiência. Confira aqui!

Fique atento aos próximos passos!

O candidato poderá visualizar o parecer da junta médica das 10 horas do dia 12 de agosto de 2021 às 18 horas do dia 17 de agosto de 2021 por meio do site do Cebraspe





O candidato poderá, das 10 horas do dia 16 de agosto de 2021 às 18 horas do dia 17 de agosto de 2021 interpor recurso contra o resultado provisório na avaliação de saúde, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso.





Recursos contra a avaliação de títulos e avaliação biopsicossocial





Os candidatos poderão ter acesso ao espelho de avaliação de títulos e interpor recursos contra o resultado provisório na avaliação de títulos, das 10 horas do dia 12 de agosto de 2021 às 18 horas do dia 13 de agosto de 2021.





Resultado final





O edital de resultado final na avaliação de saúde e na avaliação de títulos, para todos os candidatos, de resultado final na avaliação biopsicossocial, para os candidatos que solicitaram concorrer como pessoas com deficiência, bem como de resultado provisório no procedimento de heteroidentificação dos candidatos que se autodeclararam negros e de convocação para a entrega de documentação referente ao desempate de notas será publicado no Diário Oficial da União e divulgado na internet na data provável de 25 de agosto de 2021.