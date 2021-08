UnB abre concurso para professor com salário de até R$ 9,6 mil

(foto: CB/D.A Press) A Universidade de Brasília (UnB) anunciou um novo concurso público com uma vaga, além de formação de cadastro reserva para a contratação de professor de magistério superior, do Departamento de Psicologia Clínica. O salário chega a R$ 9.616,18





Para concorrer é preciso ter doutorado em psicologia ou em áreas afins e graduação em psicologia com habilitação psicóloga e inscrição no Conselho Regional de Psicologia.





Inscrições e etapas

Os interessados podem se inscrever entre 16 de agosto até o dia 17 de setembro, por meio do site do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos da Unb. A taxa é de R$ 240.





Os candidatos farão prova oral, prova didática e prova de títulos.





O prazo de validade do concurso será de um ano, contado a partir da data da publicação da homologação do resultado final, com possibilidade de ser prorrogado, uma única vez, por igual período.