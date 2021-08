Contagem retoma concurso público suspenso no ano passado por causa da COVID

As provas foram adiadas por causa da pandemia de COVID-19. Segundo a prefeitura, aproximadamente 20 mil pessoas se inscreveram. As novas datas já foram marcadas. Em 3 de outubro, acontecem os testes para os cargos de nível superior, e, em 24 de outubro, as provas para vagas que exigem ensino médio.

Os cargos de nível médio são para: assistente escolar, auxiliar de biblioteca e secretário escolar.

Já os cargos de nível superior são para analista de gestão educacional, assistente de gestão educacional, bibliotecônomo, nutricionista escolar, pedagogo (a), Professor (a) de Educação Básica – PEB1, e Professor (a) de Educação Básica – PEB 2 (matemática, português, ciências, geografia, história, arte, educação física, inglês e ensino religioso).

Não estão abertas novas inscrições.

Quem não quiser mais participar do processo pode pedir o reembolso da taxa de inscrição. É necessário preencher um formulário e enviá-lo à prefeitura. Os pedidos devem ser feitos a partir desta quinta-feira (12/8) até o dia 18.

Terminado esse prazo, os pedidos serão analisados e os depósitos feitos nas contas bancárias indicadas no documento.