Casas Bahia, Ponto e Extra.com anunciam 300 vagas de emprego

Processo seletivo é virtual e os contratados receberão o equipamento necessário em casa, além de todo o suporte e capacitação on-line (foto: Della Rocca/Divulgação)



Em uma jornada além do varejo, a Via, dona das marcas Casas Bahia, Ponto (antigo Pontofrio) e Extra.com.br, anuncia a abertura de mais de 300 vagas em tecnologia para atuação em diversas frentes. Com os constantes investimentos e aquisições realizadas nos setores de logística e financeiro e com mais de 2 mil colaboradores na área, a companhia está buscando um time multidisciplinar, diverso e com muita vontade de inovar.





As oportunidades são voltadas para desenvolvimento de software, arquitetura de software, dados, produto, qualidade e agile, em diferentes níveis de senioridade. As novas vagas contam com a possibilidade de atuação de forma 100% remota ou híbrida, em um dos hubs da companhia em São Paulo ou São Caetano do Sul. Com o objetivo de trazer mais inclusão para o dia a dia da empresa, todos os colaboradores podem participar dos grupos de afinidade da companhia.





As contratações são para início imediato, com remuneração e benefícios compatíveis com o mercado. Todas as etapas do processo seletivo serão feitos de maneira virtual e os contratados receberão o equipamento necessário em casa, além de todo o suporte e capacitação on-line.





Os candidatos podem se inscrever pelo site https://viavarejo.gupy.io/ ou pelo LinkedIn da Via https://www.linkedin.com/company/viaimaginecaminhos/jobs/