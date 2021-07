UERJ abre concurso com vagas para área administrativa

(foto: Vitor Soares)





As vagas estão distribuídas entre os seguintes municípios: Rio de Janeiro (6); Duque de Caxias (2); Ilha Grande (2); Nova Friburgo (1); Petrópolis/Teresópolis (1); Resende (1); São Gonçalo (3). Além disso, quatro oportunidades serão para atuação no 'Complexo de Saúde', que corresponde ao Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE) e a Policlínica Piquet Carneiro, o Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente, o Núcleo Perinatal, o Centro Universitário de Controle do Câncer, e o Núcleo de Atenção ao Idoso.





Segundo o edital, a remuneração será no valor de R$ 2.561,58, acrescido de R$ 600 de auxílio alimentação, para uma jornada de trabalho semanal de 40 horas.





As inscrições poderão ser feitas pelo site da UERJ até o dia 16 de agosto. Os interessados devem pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 120. A avaliação será composta por uma prova com 60 questões objetivas de múltipla escolha que irá cobrar língua portuguesa, informática, matemática e legislação e de uma redação.





Foi publicado, nesta quinta-feira (22/7), o edital de abertura do concurso público da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). O documento conta com a oferta de 20 vagas para o cargo de assistente administrativo, cujo pré-requisito é ter o ensino médio completo.