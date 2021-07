Stone abre vagas de emprego em 11 municípios de Minas Gerais

Não há data limite para realizar a inscrição no portal. As vagas contam com salário fixo + variável relacionada ao cumprimento de metas. Além disso, a empresa oferece vale-alimentação e refeição, vale-transporte, seguro saúde e odontológico, seguro de vida, auxílio creche e auxílio academia.





"Nosso modelo de atuação é diferenciado, pois sabemos que o Brasil vai muito além dos grandes centros. Apoiamos empreendedores espalhados por todo o país e, por isso, precisamos reforçar ainda mais nossos times locais próprios para atender com excelência todos os nossos clientes", diz Augusto Lins, presidente da Stone.





Diante do cenário de pandemia e seguindo todas as normas de segurança, a Stone está conduzindo os processos seletivos de forma 100% remota para garantir a saúde dos candidatos e dos recrutadores. O processo de contratação inclui testes on-line e entrevistas por videoconferência.