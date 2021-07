Marinha divulga novo concurso para o Quadro Técnico de Praças

(foto: Marinha/Divulgação ) O Quadro Técnico de Praças da Armada (QTPA) da Marinha abriu 20 oportunidades de nível médio para profissionais de áreas técnicas, sendo oito para eletroeletrônica e 12 para mecânica. Podem participar somente homens de 18 a 25 anos com curso técnico na área concorrida.





Durante a graduação do curso de formação, os profissionais terão direito à remuneração no valor de R$ 1.414,82, além de alimentação, uniforme e assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa. Após formados e contratados, os profissionais ocuparão o cargo de terceiro-sargento, com ganhos mensais de R$ 3.825.





O período de inscrições ficará aberto de 24 de agosto a 26 de setembro, unicamente pelo site da Marinha . Há taxa de participação de R$ 70 para ambas as funções, porém, candidatos inscritos no CadÚnico e membros de família de baixa renda poderão solicitar isenção do valor.





A seleção será composta por provas objetivas e escritas, previstas para a segunda quinzena de novembro. A prova objetiva será constituída por 50 questões sobre conhecimentos específicos da área e conhecimentos básicos, já a discursiva será uma redação.





As provas serão aplicadas nas cidades de Rio de Janeiro-RJ, Angra dos Reis-RJ, Nova Friburgo-RJ, São Pedro da Aldeia-RJ, Vila Velha-ES, Belo Horizonte-MG, Salvador-BA, Natal-RN, Olinda-PE, Fortaleza-CE, Belém-PA, São Luís-MA, Rio Grande-RS, Porto Alegre-RS, Florianópolis-SC, Ladário-MS, Brasília-DF, São Paulo-SP, Santos-SP e Manaus-AM.





Além dos exames, os inscritos passarão também pelas etapas de verificação de dados biográficos, inspeção de saúde, teste de aptidão física, avaliação psicológica, verificação de documentos e procedimento de heteroidentificação para candidatos negros.





















*Estagiária sob supervisão de Lorena Pacheco