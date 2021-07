Hotmart abre mais de 30 vagas para o seu programa de estágio

Em seu programa de estágio, a Hotmart busca pessoas com fome de aprendizado, criativas e engajadas (foto: StartupStockPhotos/Pixabay) Programa de Estágio da Hotmart. São mais de 30 vagas nas áreas de negócios e tecnologia para o escritório da empresa em Belo Horizonte.



oferece bolsa compatível com o mercado, com carga horária de seis horas diárias (30 horas semanais), benefícios como vale-transporte, vale-refeição, plano de saúde e odontológico, além de incentivo a idiomas para o inglês e espanhol, línguas que figuram como as mais requisitadas pelo mercado empregador. A Hotmart, empresa global de tecnologia e líder em produtos digitais, abre as inscrições para o. São mais de 30 vagas nas áreas de negócios e tecnologia para o escritório da empresa em Belo Horizonte.A empresacompatível com o mercado, com carga horária de seis horas diárias (30 horas semanais), benefícios como vale-transporte, vale-refeição, plano de saúde e odontológico, além de incentivo a idiomas para o inglês e espanhol, línguas que figuram como as mais requisitadas pelo mercado empregador.





Em seu programa de estágio, a Hotmart busca pessoas com fome de aprendizado, criativas e engajadas com o ambiente que as cerca.



Na área de tecnologia, os cursos compatíveis são ciência da computação, sistemas de informação, engenharia de computação e de software.



Já para a área de negócios, os cursos sugeridos são: administração, ciências econômicas, design, engenharia de produção, jornalismo, entre outros.





Como diferencial para a edição de 2021 de seu programa, a companhia promoverá dois eventos gratuitos para ajudar candidatos a se preparem melhor para as etapas mais importantes da seleção, já que muitos candidatos nunca tiveram contato com processos seletivos. Em formato de live, a primeira transmissão será uma apresentação da Hotmart com depoimentos de estagiários atuais da empresa. Já a segunda live será focada em dicas para entrevistas.





Um dos unicórnios (empresas com avaliação de mercado no valor de mais de 1 bilhão de dólares) mais recentes do Brasil, a Hotmart tem atuação global e conta com mais de 1.300 troopers, como são chamados os seus colaboradores, em 10 localizações ao redor do globo (Holanda, Brasil, México, Colômbia, Espanha, Reino Unido, França e Estados Unidos).





inscrições e demais informações podem ser acessadas neste link e são válidas até o dia 19 de julho. Os resultados finais serão divulgados no final de agosto

Ase demais informações podem ser acessadas neste link e são válidas até o dia 19 de julho. Os resultados finais serão divulgados no final de agosto