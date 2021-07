Algar Telecom abre inscrições para programa de estágio

(foto: Pixabay/Reprodução )

A Algar Telecom, empresa de telecomunicações e TI do grupo Algar, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio Talentos de Fibra, que acontecerá no segundo semestre de 2021, desde o último dia 12. Agora, os interessados têm até o próximo domingo (25/7) para se candidatarem às vagas disponíveis, sendo algumas delas para Minas Gerais.