CEFET-MG abre inscrições para concurso público para nível médio e superior

As inscrições para o concurso público do CEFET-MG vão até o dia 20 de agosto (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) concurso público do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG). Ao todo, são 20 vagas efetivas de nível médio, técnico e superior para as cidades de Belo Horizonte, Araxá e Timóteo. Começam nesta sexta-feira (16/7), e seguem até 20 de agosto as inscrições para o concurso público do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG). Ao todo, são 20 vagas efetivas de nível médio, técnico e superior para as cidades de Belo Horizonte, Araxá e Timóteo.





Cefet-MG abre seis vagas para professores substitutos. Há oportunidades no edital para candidatos com nível médio para o cargo de assistente em administração (9 vagas) e médio técnico para técnico de enfermagem (1), técnico de laboratório, edificações (2), técnico de TI, desenvolvimento de sistemas (2), técnico de TI, infraestrutura de TIC (1). Para o nível superior, há vagas para arquiteto (1), contador (1), médico – cardiologia (1) e pedagogo (2).

Os cargos são de 40h semanais, exceto o de médico, que são 20h. Há vagas destinadas a pessoas negras (2) e com deficiência (1) no cargo de assistente em administração e participação proporcional dos dois grupos no cadastro de reserva para os demais cargos.



Há vagas destinadas a pessoas negras (2) e com deficiência (1) no cargo de assistente em administração e participação proporcional dos dois grupos no cadastro de reserva para os demais cargos.



A seleção será feita em duas etapas: prova objetiva e discursa (redação dissertativa-argumentativa), no dia 31 de outubro, ambas classificatória e eliminatória; e prática ou teórico-prática, no dia 27 de fevereiro de 2022. Para o cargo de médico-cardiologista, a seleção será apenas com provas objetivas.

Remuneração e benefícios

Além da remuneração básica, de R$2.446,96 para os cargos de nível médio e técnico e de R$4.180,66 para os de nível superior, os servidores recebem auxílio-alimentação de R$458, ressarcimento de despesas com plano de saúde, auxílio-transporte e auxílio-creche, se for o caso, incentivo à qualificação, além de progressões por capacitação e mérito profissional.







2 - Progressão por capacitação



A cada 18 meses, o servidor que fizer cursos de capacitação recebe aumento sobre o salário-base, observando a carga horária e o limite de três progressões nessa modalidade.



3 - Progressão por mérito profissional



A cada 18 meses, o desempenho do servidor é avaliado e ele tem a oportunidade de avançar na carreira e ser gratificado financeiramente.



Vantagens

graduação e pós-graduação (lato e stricto sensu); apoio financeiro para gastos com deslocamento de servidores participantes de programas de pós-graduação, se for o caso; reembolso a pagamentos de cursos de capacitação em língua estrangeira; licença para capacitação de até três meses a cada cinco anos de efetivo exercício; além de afastamento remunerado para cursar mestrado e doutorado.



As políticas estão condicionadas ao orçamento da Instituição e/ou a editais lançados periodicamente.



O CEFET-MG tem, institucionalizado, um Programa de Desenvolvimento de Pessoas , que incentiva, inclusive financeiramente, a formação continuada dos servidores. São ofertadas bolsas para pagamento de mensalidades de cursos dee pós-graduação (lato e stricto sensu); apoio financeiro para gastos com deslocamento de servidores participantes de programas de pós-graduação, se for o caso; reembolso a pagamentos de cursos de capacitação em língua estrangeira; licença para capacitação de até três meses a cada cinco anos de efetivo exercício; além de afastamento remunerado para cursar mestrado e doutorado.As políticas estãoao orçamento da Instituição e/ou a editais lançados periodicamente.

Todos os benefícios e vantagens podem ser acessados, na íntegra, na Lei 8.112 (regime jurídico dos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais) e na Lei 11.091 (plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação). Histórico de nomeações

O edital prevê o provimento das vagas já existentes e, durante a validade do concurso, que é de dois)anos prorrogável pelo mesmo período, os classificados compõem o cadastro de reserva e podem ser convocados para tomar posse em qualquer um dos campi do CEFET-MG, se surgirem novas vagas e a critério da administração.





De acordo com a banca organizadora, no último concurso, dentro do prazo de validade, todos os candidatos classificados para o cargo de Assistente em Administração e Técnico de TI foram nomeados. Para o cargo de Contador, havia previsão de 3 vagas e foram nomeados 6 aprovados. No cargo de Arquiteto, havia 1 vaga no certame e 3 foram nomeados. Para Pedagogo, 2 candidatos excedentes foram nomeados. Os demais tiveram as nomeações dentro do quantitativo previsto no edital.





Oferecido ao servidor que tem formação superior ao exigido pelo cargo. As porcentagens de aumento sobre o salário-base podem chegar a 25% (graduação completa), 30% (especialização), 52% (mestrado) e 75% (doutorado).