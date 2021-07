Prefeitura de Catalão-GO abre seleção com 350 vagas

(foto: Divulgação/PCGO) Prefeitura de Catalão , em Goiás, por meio do Fundo Municipal de Educação (FME) e da Secretaria Municipal de Educação, abriu um novo processo seletivo com 350 vagas destinadaspara profissionais da educação no ensino infantil e fundamental. Os salários variam entre R$ 1.167,09 e R$ 3.342,12.





Há vagas para: Professor pedagogo (210); Professor educação física (10); Auxiliar de serviços (64); Merendeira (56); Motorista (2); Nutricionista (6); Assistente social (1); e Psicólogo (1).



Os aprovados serão lotados na Rede Municipal de Ensino; Rede Municipal de Ensino do Distrito de Santo Antônio do Rio Verde e região dos Martírios; Rede Municipal de Ensino do Distrito de Pires Belo e Secretaria Municipal de Educação.



As inscrições estão abertas no período de 14 a 16 de julho de 2021, no auditório do prédio da Prefeitura Municipal, situado na Rua Nassin Ágel nº 505, Centro. O atendimento é das 8h às 11h e das 13h às 17h.





Os candidatos serão avaliados por análise de currículo e experiências profissionais e títulos, com base nos critérios de pontuação especificados no documento de seleção.