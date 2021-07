Granito Pagamentos tem mais de 150 vagas em várias regiões do Brasil

A responsável pelo processo seletivo é a Randstad, empresa global de soluções de RH (foto: Nattanan Kanchanaprat/Pixabay )

Seguindo com seu plano de expansão, a Granito, empresa de soluções em pagamentos, abriu mais de 150 novasde trabalho para diversas regiões do Brasil. A responsável pelo processo seletivo é a Randstad, empresa global de soluções de RH, que durante a pandemia tem sido a maior empregadora do país no segmento de recrutamento e seleção.