Inscrições para estágio remunerado em Patos de Minas vão até domingo (18/7)

Candidato deve enviar e-mail com curriculum e cursos feitos para a Prefeitura de Patos de Minas (foto: Prefeitura de Patos de Minas/Divulgação)

Começaram nesta segunda-feira (12/7) e vão até domingo (18/7) as inscrições para o programa de estágio remunerado da Prefeitura de Patos de Minas, no Alto Paranaíba. O processo seletivo é aberto para alunos de 21 cursos de ensino médio e superior, com salários que passam dos R$ 900, mais vale-transporte.

A administração lembra que este processo é para preencher vagas futuras ou recompor eventuais saídas de estagiários.

formulário de interesse (disponível Para se inscrever, o candidato deve enviar um e-mail para rh@patosdeminas.mg.gov.br e anexar ode interesse (disponível no site da prefeitura ), cópia digitalizada do documento de identidade, comprovante de residência, declaração ou atestado escolar atualizado (emitido pela instituição de ensino).

Na hora de enviar o e-mail, o interessado deve escrever, no título, o nome completo e a vaga que deseja.

O valor da bolsa varia conforme a carga horária:

Quatro horas diárias - 50% do salário mínimo (hoje em R$ 1.100), mais o valor de duas passagens de ônibus (hoje em R$ 3,50 em dinheiro ou R$ 3,20 no Cartão Ande Fácil)

Cinco horas diárias - 66% do salário mínimo, mais o valor de duas passagens de ônibus

Seis horas diárias - 83% do salário mínimo, mais o valor de duas passagens de ônibus

Haverá apenas uma etapa, com a verificação dos documentos e participação em cursos, palestras e outras atividades ligadas à área desejada. O resultado final será publicado no dia 4 de agosto, no site da prefeitura.

Veja quais são os cursos incluídos no processo