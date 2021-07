Decathlon abre 40 vagas para vários cargos

Mesmo com o difícil período econômico para empresas e profissionais de diferentes setores durante os últimos meses, auma das maiores varejistas de artigos esportivos do país, abre 40 vagas para a nova unidade de Brasília que será inaugurada em setembro. A empresa busca por perfis diversos e que sejam esportistas para compor seu time.

Os cargos ofertados são para vendedor, cujo o principalo para pleitear a vaga é ser praticante de algum esporte, independentemente do nível.O processo decomeça no início deste mês de Julho e todos os detalhes podem ser conferidos na página de carreiras da empresa ( https://jobs.kenoby.com/vagasdecathlon ), basta selecionar a localização do estado como Distrito Federal e cidade de Brasília.