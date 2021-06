Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência contrata consultores

(foto: Freepik) A Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em parceria ao Projeto de Cooperação Internacional do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), abriu o período de inscrições de um novo processo seletivo que visa contratar, temporariamente, um profissional no cargo de consultor técnico.





Caberá ao consultor contratado realizar diagnóstico amostral da situação de acessibilidade em ambiente virtual de aprendizagem e elaborar documento sobre Como Fazer Cursos a Distância Acessíveis, a ser disponibilizado para os órgãos do poder público federal, bem como para os órgãos das esferas estaduais, municipais e do Distrito Federal e instituições não governamentais.





Os candidatos devem possuir graduação (bacharelado ou licenciatura) em ciência da computação, sistemas de informação, engenharia de computação, engenharia de software ou em computação; além experiência profissional (no setor público ou no privado) mínima de três anos, nos últimos dez anos, em trabalhos voltados à acessibilidade na comunicação e na informação, à acessibilidade na internet e/ou à educação a distância acessível às pessoas com deficiência.





A contratação terá duração de 150 dias e terá valor de até R$ 34.024.





As inscrições serão aceitas até 14 de julho, por meio de envio de currículo para o e-mail editais.sndpd@mdh.gov.br. No assunto do corpo do e-mail, o candidato deverá colocar ‘ PROJETO PNUD BRA/18/008 – Edital 02/2021’ para identificação da vaga a que se candidata.

Os profissionais serão avaliados mediante análise de currículo e títulos e entrevista, todos realizados de forma remota. O processo seletivo terá duração de três meses.













*Estagiária sob a supervisão de Mariana Niederauer