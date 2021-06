Concurso Seap PA: Publicado edital com 1.945 vagas de policial penal

(foto: Divulgação) A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará abriu novo concurso com 1.945 vagas para Policial Penal (agente penitenciário), que exige nível médio e oferece salário inicial de R$ 2.810 mais benefícios.





As oportunidades são divididas entre 1.646 vagas imediatas e 299 para formar um cadastro de reserva – que poderá ser preenchida durante o prazo de validade do concurso. A carreira tem como principal requisito o nível médio completo. Mas, além disso, também é preciso ter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), de acordo com a legislação.





O cargo possui uma jornada diária de trabalho em regime de tempo integral, que correrá através de escala de serviço, definida periodicamente, por ato do Secretário de Estado de Administração Penitenciária.





Inscrições e etapas





Os interessados em participar da seleção devem realizar as inscrições no período de 06 de julho a 08 de setembro, no site da banca organizadora , CETAP, ao custo de R$ 50. A aplicação da prova objetiva e discursiva deve ocorrer na data prevista de 24 de outubro.





O concurso público será composto de:





1ª Etapa – Exame de Habilidades e Conhecimentos, mediante a aplicação de prova objetiva e prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do CETAP;





2ª Etapa – Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do CETAP;





3ª Etapa – Exame Médico, de caráter eliminatório, de responsabilidade do CETAP;





4ª Etapa – Prova de Aptidão Física, de caráter eliminatório, de responsabilidade do CETAP; e



5ª Etapa – Investigação Social para verificação de Antecedentes Pessoais, de caráter eliminatório, de responsabilidade da SEAP.





A 5ª Etapa – Investigação Social para verificação de Antecedentes

Pessoais dar-se-á durante todo o transcurso do concurso público, incluindo

primeira e segunda fase, por meio de investigação no âmbito social, funcional, civil e criminal, a fim de buscar os elementos que demonstrem que o candidato possui idoneidade moral e conduta ilibada, imprescindíveis para

o exercício das atribuições inerentes ao cargo.