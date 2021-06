Sequoia abre 500 vagas na área de operações pelo Brasil

A Sequoia é um 3PL especializado em logística e distribuição, companhia de Less than Truckload (LTL) e B2C com capital aberto na B3, que destaca-se por buscar incessantemente o aprimoramento contínuo em serviços de logística e transporte.O grupo está em busca de profissionais que se identifiquem com sua cultura e iniciou opela Taqe ( https://www.taqe.com.br/ ), plataforma de recrutamento e seleção digital que usa inteligência de dados, teste de fit cultural e gamificação.