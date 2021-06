CRN1 publica edital de concurso com vagas para médio e superior

(foto: Freepik) Foi publicado, nesta sexta-feira (25/6), o edital de abertura do concurso público do Conselho Regional de Nutricionistas Da 1ª Região (CRN1), nas regiões do Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Tocantins. O documento oferta cinco vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para os níveis médio e superior.





Distribuição de vagas

Nutricionista fiscal (nível superior)

Uma vaga para Brasília/DF

Uma vaga para Goiânia/GO

Uma vaga e cadastro reserva para Palmas/TO

Formação de cadastro reserva para Cuiabá/MT





Nutricionista assessor técnico (nível superior)

Uma vaga e cadastro reserva para Brasília/DF





Auxiliar administrativo (nível médio)

Uma vaga e cadastro reserva para Brasília/DF

Formação de cadastro reserva para Goiânia/GO, Cuiabá/MT e Palmas/TO





Os servidores serão contratados efetivamente e irão atuar em jornada de trabalho de 30 horas semanais para remuneração de R$ 2.045,69 a R$ 3.394,25.





Inscrições e etapas

O período de inscrições ficará aberto entre 28 de junho e 8 de agosto, pelo site da banca Iades . A taxa de participação é de R$ 65 para o nível médio e R$ 85 para o superior.





Os profissionais serão avaliados por meio de prova objetiva, para todas as funções, de caráter eliminatório e classificatório; prova discursiva, para funções de nível superior, de caráter eliminatório e classificatório; e avaliação de títulos, para funções de nível superior, de caráter classificatório.





As provas serão aplicadas em Brasília, Goiânia, Palmas e Cuiabá, no turno da tarde da data provável 12 de setembro, com duração máxima de 4 horas.





Os candidatos aprovados e convocados para a assinatura do contrato de trabalho ainda realizarão procedimentos exames médicos pré-admissionais complementares, de caráter eliminatório,

















*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer