Até R$ 23,8 mil: Funsaúde CE publica edital para concurso com 6 mil vagas

Foi publicado nesta quinta-feira (24/6) o edital do concurso público da Fundação Regional de Saúde do Ceará (Funsaúde CE) com 6 mil vagas de níveis médio e superior para início imediato. Ao todo, são 4.541 oportunidades para cargos assistenciais, 419 para área administrativa e 1.040 para especialidades médicas.





A Fundação Getúlio Vargas (FGV) é a organizadora da seleção. Se aprovados, os candidatos atuarão nas seguintes unidades de saúde: Hospital Geral de Fortaleza; Hospital de Messejana; Hospital Infantil Albert Sabin; Central de Regulação; Centro e Especialidades Pediátricas; e Sede da Funsaúde.





Com remunerações que variam de as remunerações de R$2.200,00 até R$ 23.833,33, as chances são distribuídas da seguinte forma:

Advogado: 4 vagas com salários de R$ 9.000,00

Analista Administrativo (várias especialidades): 56 vagas com salários de R$ 5.000,00;

Analista de Pesquisa e Informações (Estatística): 4 vagas com salários de R$ 4.200,00

Analista de Recursos Humanos: 45 vagas com salários de R$ 5.000,00

Analista de Tecnologia Da Informação: 12 vagas com salários de R$ 9.000,00

Arquiteto: 4 vagas com salários de R$ 9.350,00

Assistente Administrativo: 180 vagas com salários de R$ 2.200,00

Auditor Administrativo: 2 vagas com salários de R$ 7.500,00

Bibliotecário: 4 vagas com salários de R$ 4.200,00

Engenheiro (várias especialidades): 22 vagas com salários de R$ 9.350,00

Jornalista: 5 vagas com salários de R$ 4.200,00

Médicos (várias especialidades): 1.040 vagas com salários entre R$ 13.200,00 e R$ 23.833,33

Técnico em Contabilidade: 9 vagas com salários de R$ 2.600,00

Técnico em Segurança do Trabalho: 28 vagas com salários de R$ 2.400,00

Tecnólogo de Suporte Operacional em Hardware e Software (12x36): 20 vagas com salários de R$ 3.400,00

Tecnólogo de Suporte Operacional em Hardware e Software (40h): 15 vagas com salários de R$ 3.400,00

Tecnólogo em Engenharia Clínica: 9 vagas com salários de R$ 3.400,00





Inscrições e etapas

As inscrições poderão ser feitas a partir de 12 de julho no site da banca organizadora , com pagamento de uma taxa de R$ 300 para cargos de médico, R$ 150 para administrativo e R$ 300 para assistencial . O prazo será encerrado em 19 de agosto.





A aplicação das provas objetivas está prevista para o dia 24 de outubro. Após a realização das provas, os inscritos também deverão passar por uma avaliação de títulos no dia 6 de dezembro. O resultado final da seleção será anunciado no dia 13 de janeiro de 2022.