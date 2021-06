Prefeitura na Bahia abre seleção com mais de 200 vagas

Candidatos passarão por entrevista nos dias 12 e 13 de julho (foto: Regis Silbar) Prefeitura de Canavieiras , no Estado da Bahia, de Goiás, divulgou um novo processo seletivo com 214 vagas para profissionais de níveis fundamental, médio e superior, além de formação de cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 1.100,00 a R$ 1.403,08, de acordo com a jornada de trabalho.





As chances são para admissão temporária de 6 meses, podendo ser prorrogado por igual período, para os cargos de: Auxiliar Administrativo (Sede) (14); Auxiliar Administrativo (Campo) (3); Auxiliar de Informática (sede) (4); Monitor de Recreação; Porteiro (5); Professor do Mag/ Pedagogia - Sede (30); Professor do Mag/ Pedagogia - Campo (30); Professor de Ciências - Sede (6); Professor De Ciências - Campo (1); Professor de Ed. Física - Campo (1); Professor de Ed. Física - Sede (17); Professor de Geografia - Sede (4); Professor de Geografia - Campo (1); Professor de História - Sede (2); Professor de História - Campo (1); Professor de Inglês - Sede (6); Professor de Inglês - Campo (1); Professor De L. Portuguesa - Sede (4); Professor de L. Portuguesa - Campo (2); Professor de Matemática - Sede (10); Professor de Matemática - Campo (3); Serviços Gerais - Sede (40); Serviços Gerais - Campo (10) e Vigia Noturno (19).

Inscrições

As inscrições podem ser realizadas entre 21 a 23 de junho de 2021, na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Praça da Bandeira, no horário das 8h às 14h, mediante entrega da ficha de inscrição devidamente preenchida e das cópias dos documentos especificados no edital.





No ato da inscrição, os interessados devem entregar documentação comprovando a escolaridade exigida, possuir registro ativo no respectivo conselho de classe da profissão, ser maior de 18 anos, dentre outros requisitos que constam no edital.





Os candidatos serão avaliados por análise de títulos e experiência profissional. A entrevista, considerada como a segunda etapa do processo, está prevista para ocorrer nos dias 12 e 13 de julho de 2021.