Méliuz tem programa de sociedade para funcionários e abre mais de 100 vagas

Além disso, o Méliuz oferece um programa de partnership para os funcionários, tornando-os sócios da empresa. O programa é inspirado em modelos adotados em empresas do Vale do Silício, região mundialmente reconhecida por aplicar soluções inovadores e de alto engajamento de funcionários e que costumam figurar entre os melhores lugares para se trabalhar no mundo em rankings como o Great Place To Work .



"Mais do que tudo, essa é uma forma de reconhecer e motivar ainda mais nosso time e atrair talentos com espírito empreendedor e pensamento de longo prazo. Acreditamos que para fazer o bolo crescer é preciso reparti-lo. Sem um time incrível jamais teríamos chegado até aqui", destaca Israel Salmen, fundador e CEO do Méliuz, reforçando o pilar do Ganha-ganha-ganha que faz parte da cultura da empresa. Atualmente, 23 funcionários já receberam esse reconhecimento.





Além da política de Partnership, o Méliuz adota um regime de teletrabalho, o que permite que profissionais de qualquer lugar do Brasil possam ser contratados. Mesmo com a distância física, promove happy hours e confraternizações on-line para manter sempre o time unido.



Também são oferecidas premiações por cumprimento de metas coletivas, biblioteca interna, cashback on-line em dobro e ajuda de custo para teletrabalho.