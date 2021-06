Prefeitura em Santa Catarina abre seleção com salário de até R$ 10 mil

(foto: Ed Alves/CB/D.A PRESS )



Foi aberto, pela Prefeitura de São João Batista (SC), um novo processo seletivo com vagas para profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os contratados atuarão em jornadas semanais que variam de 20 a 40 horas para remunerações entre R$ 1.400,03 a R$ 10.413,46.





Segundo o edital, há vagas para os cargos de condutor de veículos pesados, mestre de obras, técnico em enfermagem, enfermeiro, farmacêutico, fonoaudiólogo, médico, professor de ciências; professor de educação infantil; professor de ensino religioso; professor de geografia; professor de história; professor de língua portuguesa; professor de matemática; e professor de música.





As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até 14 de junho, no site da banca organizadora, Instituto Banca Verde (IOBV), com pagamento de taxa nos valores de R$20,00, R$30,00 e R$40,00, a depender do cargo.





De acordo com o edital, candidatos passarão por uma prova objetiva para todos os cargos e prova prática para funções do nível fundamental, como condutor de veículo pesado e mestre de obras. O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.