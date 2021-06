Abin divulga resultado final de seleção para Segurança Cibernética

(foto: Abin/Reprodução)

A Agência Brasileira de Inteligência (Abin) divulgou, no Diário Oficial da União desta sexta-feira (11/6), o resultado final da chamada pública para a contratação e formação de cadastro reserva de bolsistas no Programa de Pesquisa e Desenvolvimento com atuação na área de Segurança Cibernética, da Informação e das Comunicações (PPDSCIC).