Accenture abre 60 vagas na área de contábeis e atendimento em Minas e SP

Accenture é uma empresa global de serviços profissionais líder em soluções para digital, nuvem e segurança e está com vagas abertas para aqueles que se identificam com a cultura da empresa, que oferecenas seguintes áreas: strategy and consulting, interactive, technology e operations.



A instituição iniciou o processo seletivo pela Taqe - plataforma de recrutamento e seleção digital que usa inteligência de dados, teste de fit cultural e gamificação.

São 60 oportunidades paracontábeis e atendimento, entre elas analista contábil e fiscal, analista de farmacovigilância, assistente de departamento pessoal, analista de custos e outras. Todas as vagas são em São Paulo e Nova Lima, em Minas Gerais.Asjá estão abertas. Todo o processo seletivo acontecerá via aplicativo da Taqe. Lá o participante passará por testes interativos para que o perfil do candidato seja traçado e, caso dê match com a empresa, ele passa para as próximas fases.Para conferir as vagas basta acessar a página da empresa na Taqe: