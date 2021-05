Seleção com 266 vagas para temporários é aberta no Rio de Janeiro

A Prefeitura de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, divulgou um processo seletivo com 266 oportunidades temporárias para professores. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas via internet até às 17h desta quarta-feira (26/5).





Para professores de Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, estão sendo oferecidas 161 vagas. Os interessados devem possuir licenciatura em Pedagogia, com habilitação em séries iniciais, ou curso normal superior. A remuneração inicial é de R$1.658,79 para jornada de 20 horas semanais.





As outras vagas serão direcionadas para professores com licenciaturas de: Ciências (17 vagas); Geografia (16); Educação Artística (11); Educação Física (20); Língua Estrangeira - Inglês (dez); Português/ILPT Incentivo à Leitura e Produção Textual (10); Matemática (12); e História (9).





Nestes casos, a carga horária será de 14 horas e 40 minutos com salário de R$1.828,82. Os interessados deverão preencher um formulário presente no site https://www.novaiguacu.rj.gov.br/semed/processo-seletivo-simplificado/ e enviar os documentos comprobatórios.





Os candidatos serão selecionados com base na análise de título e da experiência profissional.





Nova Iguaçu não terá concursos em 2021

A prefeitura diz que, devido à Lei Complementar nº 173 de 2020, novas contratações de servidores públicos estão suspensas até o dia 31 de dezembro deste ano. Isso acontece porque, segundo o ato normativo, as seleções acontecem quando há necessidade da reposição de vacâncias.