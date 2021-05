Até R$ 13,8 mil: SES-SC abre vagas para temporários em quatro novos editais

Os editais contam com vagas nas carreiras de agente auxiliar de saúde pública, farmacêutico, técnico de laboratório e médico em diversas especialidades. As oportunidades do edital n° 32 são para atuação no Hospital Hans Dietter Schmidt e Maternidade Darcy Vargas de Joinville, já o edital n° 33 tem como lotação unidades de saúde pertencentes à SES-SC. O edital n° 34 é para temporários do Hospital Geral e Maternidade Tereza Ramos de Lages e o n° 35 para a Maternidade Dona Catarina Kuss de Mafra.