Provas neste domingo! IBGE divulga orientações para candidatos ao cargo de supervisor de pesquisas

O IBGE divulgou nesta quinta-feira (6/5) as orientações de prova para os candidatos ao processo seletivo simplificado para a contratação de 25 supervisores de pesquisas. Os exames serão aplicados no próximo domingo (9/5). As vagas são apenas para o município do Rio de Janeiro, onde os aprovados trabalharão nas pesquisas de rotina do IBGE. Os candidatos devem consultar os locais de prova no site do IBFC, banca realizadora do certame.





O candidato é orientado a chegar ao local da prova 60 minutos antes do fechamento dos portões, que ocorrerá às 12h45. A aplicação da prova objetiva começará às 13h e terá duração de quatro horas.



Para participar, o candidato deve levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta em material transparente, o cartão de convocação para prova e documento de identidade original.



Orientações contra a covid-19





A seleção As vagas são divididas em quatro áreas do conhecimento: 14 na área Geral, oito em Gestão, duas em Suporte Gerencial e uma em Tecnologia de Informação e Comunicação. Na última segunda-feira (3), o IBFC divulgou o número de inscritos: foram 1.431 para a área Geral, 925 para Gestão, 141 para Suporte Gerencial e 170 para Tecnologia de Informação e Comunicação.

Para a função de Supervisor de Pesquisas, que exige ensino superior completo, as inscrições terminaram em março. A remuneração é de R$ 5.100, com jornada de 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias.



A prova objetiva terá 60 questões distribuídas pelas seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (15), Noções de Administração e Situações Gerenciais (15), Ética no Serviço Público (5) e Conhecimentos Específicos (25). A divulgação do gabarito está prevista para a próxima segunda-feira (10q5).

Haverá protocolos sanitários de combate à covid-19, tais como o uso obrigatório de máscara, que pode ser de tecido ou cirúrgica, verificação de temperatura corporal e distanciamento social. Também é recomendado que o candidato leve seus próprios frascos de álcool em gel e garrafa de água. Recusar-se a cumprir os protocolos acarreta a eliminação do candidato.

Provas para Agentes de Pesquisas por Telefone serão no dia 16 de maio





Outro processo seletivo para contratação de trabalhadores temporários para pesquisas do IBGE, no Rio de Janeiro, também está em andamento. São 300 vagas para Agente de Pesquisas por Telefone (APT), função que exige ensino médio completo e experiência de pelo menos um ano em teleatendimento/telemarketing ativo ou receptivo nos últimos cinco anos.





A prova para essas vagas, que estava marcada também para este domingo, foi adiada para o próximo dia 16. A aplicação será realizada das 13h às 17h e o candidato pode consultar seu local de prova no site da banca realizadora, o Cebraspe, a partir do dia 11, quando também estará disponível para consulta o número de concorrentes.





A remuneração para a função é de R$ 1.345,00 e jornada de trabalho é de 30 horas semanais, sendo seis horas diárias. Já no ato da inscrição, os candidatos puderam optar pelo turno de trabalho de preferência: o primeiro vai das 7h às 13h e o segundo, das 13h às 19h. São 150 vagas para cada turno.





Provas para APM e Supervisor de Coleta e Qualidade foram realizadas no domingo

No último domingo (2), foram aplicadas as provas para selecionar 5.623 Agentes de Pesquisas e Mapeamento (APM) e 552 Supervisores de Coleta e Qualidade.



Os aprovados também vão trabalhar temporariamente nas pesquisas de rotina do IBGE. Na segunda-feira (3), o Cebraspe, banca organizadora do certame, disponibilizou a consulta individual aos gabaritos oficiais preliminares e aos cadernos de provas.





A seleção foi feita em todos os estados do país.





Processos seletivos não estão relacionados com o Censo

O IBGE informa também que esses processos seletivos para as pesquisas de rotina do IBGE não estão relacionados com o Censo Demográfico, que teve sua operação inviabilizada em 2021 por falta de orçamento.



Com relação ao processo seletivo dos censitários – Recenseador, Agente Censitário Municipal (ACM), Agente Censitário Supervisor (ACS) – o IBGE destacou que se pronunciará assim que for possível.