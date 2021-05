inGaia tem 150 vagas abertas para profissionais de todo o país

As contratações são para atuação home office (foto: Nicole Wolf/Unsplash)

A inGaia, proptech presente em 26 estados do país, está com processo seletivo aberto parade 150 profissionais de diferentes áreas e cargos para atuar nos departamentos comercial, de design, negócios, marketing, RH e TI.As contratações são para atuação, abrindo possibilidade para candidatura de profissionais de todo o Brasil. A empresa, focada em tecnologia do setor imobiliário, oferece uma plataforma de soluções completa para potencializar os negócios de imobiliárias e corretores de imóveis.Para see conferir todas as oportunidades em andamento, os interessados devem acessar http://ingaia.gupy.io/ e ter acesso à descrição da vaga, pré-requisitos, responsabilidades e atribuições da função, benefícios oferecidos e outras informações.