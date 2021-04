AlmavivA, empresa de business process outsourcing, abre 80 vagas

A AlmavivA do Brasil, que atua no ramo de customer experience, empresa de business process outsourcing (BPO), está com 80 vagas abertas para consultor de relacionamento jr. para fazer atendimento diferenciado de novos clientes com o objetivo de fidelizar, acolher e resolver problemas.



Para se candidatar é preciso estar cursando ou ter concluído o ensino superior, ter comunicação clara, humanizada e empática e estar disposto a trabalhar em um ambiente dinâmico.







A empresa oferece a possibilidade de crescimento profissional em um curto período. As vagas são para trabalho presencial em São Paulo.



Interessados devem encaminhar o currículo para vbotelho@almavivadobrasil.com.br .





Sobre a AlmavivA do Brasil: https://www.almavivadobrasil.com.br/pt-br/