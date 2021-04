Feriados antecipados? Quais impactos? Quais os direitos do trabalhador?

O advogado Max Welington Torres, do escritório Lima Netto Carvalho Abreu Mayrink ( https://limanetto.adv.br/ ), explica que os artigos 70 da CLT e 8º da Lei 605/49o trabalho aos domingos e feriados civis ou religiosos. "As exceções são as atividades com permissão expressa para trabalho em tais dias, concedida pela Secretaria Especial do Trabalho do Ministério da Economia", diz.