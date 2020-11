Especialista aponta melhor caminho para mudar de emprego em plena pandemia

(foto: Lothar Dieterich/Pixabay )



A pandemia gerada pelo novo coronavírus provocou um movimento de transformação no mercado de trabalho. Muitas profissões foram impactadas ou até perderam espaço devido ao distanciamento social implantado como forma de conter o avanço da doença.



Por outro lado, outras funções ganharam destaque e ascensão. Em meio a esse movimento atípico, a pessoa deve estar atenta às exigências das organizações no pós-pandemia.





Diante dos inúmeros efeitos causados pela crise motivada pela necessidade de quarentena, algumas mudanças vieram para ficar no mundo corporativo, alerta a especialista em desenvolvimento humano e autora de best-sellers sobre o tema Susanne Anjos Andrade. Ela explica que os trabalhadores precisam acentuar a bagagem profissional para permanecer ativo no mercado de trabalho.





16:00 - 24/07/2020 Habilidades comportamentais ganham mais destaque durante a pandemia dominar o uso de aplicativos e de ferramentas tecnológicas, por exemplo, será primordial para os profissionais cujas atividades passaram a ser feitas a distância, desde professores até vendedores, passando por corretores de imóveis e de seguros, por exemplo.



"Empresários de lojas físicas e proprietários de restaurantes que ainda não se adaptaram ao modelo delivery e às vendas on-line já perderam espaço para concorrentes mais antenados", aponta. Para Susanne,o uso de aplicativos e de ferramentas tecnológicas, por exemplo, será primordial para os profissionais cujas atividades passaram a ser feitas a distância, desde professores até vendedores, passando por corretores de imóveis e de seguros, por exemplo."Empresários de lojas físicas e proprietários de restaurantes que ainda não se adaptaram ao modelo delivery e às vendas on-line já perderam espaço para concorrentes mais antenados", aponta.



Dicas para o pós-pandemia



Susanne Anjos Andrade alerta que mudar de profissão sem o conhecimento da nova área pode acarretar problemas (foto: Arquivo Pessoal)





Para ficar antenado ao pós-pandemia, a especialista dá dicas para se recolocar no mercado. Na sua avaliação, os profissionais de limpeza, por exemplo, que atuavam em prédios comerciais e estabelecimentos fechados por causa da pandemia podem encontrar vagas em locais onde há muita circulação de pessoas já que é essencial redobrar os cuidados com higienização e sanitização em lugares públicos.





Por outro lado, Susanne alerta que os profissionais atuantes com atividades repetitivas correm o risco de serem substituídos por robôs. "As profissões ligadas à tecnologia estão no compasso da transformação digital", destaca.





Mudança de profissão no pós pandemia

O constante aperfeiçoamento e a reciclagem são fundamentais para qualquer carreira. Caso o interessado pense em mudar de profissão, deve tomar alguns cuidados.



O primeiro ponto é identificar o seu propósito, o que te dá brilho nos olhos, é fazer algo que realmente faz sentido, pondera a especialista. "Não faça um curso simplesmente porque há vagas disponíveis em determinada área ou porque a profissão está em expansão. Pior ainda é fazer por estar na moda. Na verdade, o que precisa ser feito é um movimento de autoconhecimento para que a escolha seja realizada de maneira consciente", ensina.





Diante de tantas transformações no mercado de trabalho neste momento de pandemia, muitos profissionais acabam buscando uma nova carreira. A realidade é que as pessoas mudam por um desses dois motivos, destaca a especialista: pela dor ou pelo prazer.



"Podemos classificar como dor a dificuldade de se conseguir resultados positivos em uma determinada área, seja pela diminuição de demanda, perda de clientes ou até mesmo pelas necessidades de sobrevivência."





A outra forma é pelo prazer, por reconhecer novas oportunidades, seja para empreender ou pela busca de melhor qualidade de vida, ressalta Susanne. A partir daí, a pessoa reduz o ritmo a partir de atividade que possibilite maior leveza de atuação, menos carga ou por expansão do negócio.



Riscos e ciladas





Ao tomar a decisão de mudar de profissão, é preciso ficar atento para evitar problemas futuros, pois tanto a empolgação quanto a pressa para tomar um novo rumo na vida pode esconder riscos e ciladas, caso não haja planejamento. É essencial poupar e aplicar dinheiro para se manter durante o tempo de aquecimento na nova profissão, ensina a especialista.





Outro ponto alertado por Susanne é mudar sem conhecer a realidade da profissão escolhida, seus desafios e dificuldades. Para lidar com isso, é válido ter contato com profissionais que atuam nesse mercado, salienta a especialista.





"O mais importante é identificar se a escolha está alinhada ao seu propósito e não mudar porque está na moda. Do contrário, haverá uma empolgação inicial que no médio e longo prazos se transformará em frustração e desmotivação no dia a dia. Além de conhecer aspectos externos, o profissional precisa se conectar aos seus desejos internos", exemplifica a especialista.