PMPR remarca provas objetivas de concurso com 70 vagas para cadetes

(foto: GOVPR/Divulgação) Atenção, candidatos! O processo seletivo da Polícia Militar do Paraná (PMPR) com 70 vagas para cadetes teve alteração na data das provas! Conforme novo edital publicado no site do Núcleo de Concursos da UFPR, a avaliação, que compõe a primeira etapa do concurso, será aplicada em 18 de julho.





Ainda de acordo com o documento, de acordo com a evolução do quadro epidemiológico da covid-19, a data prevista poderá sofrer alteração. O detalhamento do cronograma atualizado das etapas e fases e de outras informações pertinentes à seleção serão divulgadas em momento oportuno.





O certame

São 70 vagas, sendo 60 para cadete PM (54 para ampla concorrência e seis para candidatos com afrodescendência) e 10 para cadete CBM (nove pra ampla concorrência e uma para afrodescendentes).





O cadete do 1º ano do curso de formação recebe um subsídio no valor de R$ 3.277,88, no 2º ano o valor é de R$ 3.671,24 e no 3º ano é de R$ 4.221,93. Ao concluir o 3º ano, o Cadete é declarado Aspirante a Oficial com subsídio no valor de R$ 7.211,35. Após o período de estágio probatório, estará apto a ser promovido ao Posto de 2º Tenente, com subsídio a partir de R$ 9.735,33.





A primeira etapa será uma prova de conhecimentos gerais valendo 90 pontos, que será constituída de 90 questões objetivas. A segunda fase constará de uma prova de compreensão e produção de textos, constituída de três questões discursivas, no valor de 20 pontos cada, que totalizarão 60 pontos.





Já a segunda etapa, de caráter eliminatório, será composta pelas provas de habilidades específicas (PHE), compostas por: Investigação Social (IS), Avaliação Psicológica (AP), Exame de Capacidade Física (ECAFI) e Exame de Sanidade Física (ESAFI).









*Estagiária sob a supervisão de Mariana Niederauer