Grupo educacional oferece bolsas de estudo em três cidades do Canadá

Montreal:



Montreal (foto: Jackie Hutchinson/Unsplash )







Essa é a maior cidade da província de Quebec e o segundo município mais populoso do Canadá. O francês é a língua oficial, sendo a segunda maior cidade de língua francesa do mundo, depois de Paris, na França. O fato costuma ser um atrativo ainda maior para os estudantes, que podem praticar dois idiomas simultaneamente.





Quem deseja viver na cidade, pode optar por programas na renomada Trebas Institute Montreal, que está oferecendo bolsas de CAD 10 mil nos cursos de E-commerce & Online Business Management, além de Audio e Video Post-Production. Os programas partem de CAD 9 mil/ ano e são elegíveis ao PGWP (post-graduation work permit), que é o visto de trabalho por até três anos após a conclusão do curso.





Toronto:



Toronto (foto: Ahmed Abbas/Unsplash)





Toronto é a maior cidade do Canadá e fica na província de Ontário. É um verdadeiro centro internacional de negócios, finanças, arte e cultura, com muita qualidade de vida e segurança, sendo considerada uma das melhores cidades do mundo para se viver.





Lá, a opção é a Toronto School of Management (TSOM), que oferece programas nas áreas de Business, Turismo e Hospitalidade, Big Data e Tecnologia. A escola está com bolsas de até 55% nos cursos para início em 2021 ou 2022. Os cursos de 31 semanas partem de CAD 4.745.





Vancouver:



Vancouver (foto: Lee Robinson/Unsplash)





Vancouver fica na costa oeste do Canadá, na província de Colúmbia Britânica. É uma das cidades mais diversas do país, tanto étnica quanto linguisticamente, sendo possível conviver com comunidades chinesas, filipinas e até indianas. Lá, os estudantes têm duas opções de escola, a Canadian College of Technology and Business (CCTB) e a University Canada West (UCW).





A primeira oferece programas nas áreas de business e tecnologia com bolsa de estudos de até 50%. Os cursos de 42 semanas partem de CAD 6.500.



Já a segunda, oferece programas de bacharelado, MBA e Associate of Arts. “O grande destaque da UCW é o Associate of Arts, que está por CAD 13.920 para os dois anos”, destaca Jéssica Carvalho, gerente de produtos da SEDA Intercâmbios.



Os três programas são elegíveis ao PGWP. Os cursos têm início previsto para 2021 ou 2022.





Serviço:





