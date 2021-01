(foto: Suad Kamardeen/Unsplash)



Jovens inquietos que têm iniciativa, sonham grande, querem deixar um legado e estão buscando conhecimento de ponta, têm até o dia 5 de abril para se inscreverem no Programa Líderes Estudar, o maior processo seletivo de bolsas de estudo do país.



A iniciativa, que completa 30 anos em 2021, seleciona estudantes interessados em obter ajuda da organização para concluírem a graduação ou a pós-graduação em instituições nacionais e internacionais.





Para participar, é necessário ser brasileiro ou brasileira, ter entre 16 e 34 anos, apresentar excelência acadêmica, e também é preciso estar em processo de aceitação, matriculado ou cursando o ensino superior no Brasil ou exterior em uma das quatro categorias de bolsa: graduação completa no Brasil, intercâmbio acadêmico de graduação ou duplo diploma (intercâmbio), graduação completa no exterior ou pós-graduação no exterior.





Desde 1991, o Programa Líderes Estudar já colaborou com a formação de 725 nomes que se tornaram referências em áreas como empreendedorismo, negócios, tecnologia, gestão pública, ciência e medicina, gerando impacto em importantes setores. Além do incentivo financeiro, que pode financiar até 95% dos estudos, os selecionados também ganham acesso a essa rede.

A DIVERSIDADE

A Fundação Estudar tem buscado cada vez mais perfis mais plurais de liderança, para aumentar a diversidade da rede. Em 2019, entre os quase 70 mil pré-inscritos, a jovem trans e estudante de direito Victória Dandara foi uma das selecionadas. A universitária é a primeira mulher trans aprovada no curso de direito da USP e sonha em se tornar ministra da Justiça.



Outro líder que serve como inspiração é o estudante de medicina José Wellington. Membro da turma 2020, ele tem o objetivo de criar um cursinho para jovens negros que, assim como ele, possam ter a oportunidade de entrar em uma universidade pública.





"Damos todo o suporte necessário para alavancar a trajetória desses grandes talentos. Mais do que bolsas de estudos, esses estudantes terão a oportunidade de entrar para uma rede de líderes excepcionais, inquietos e transformadores. Eles serão inspiração para que outros jovens também sigam seus sonhos e trabalhem para melhorar o mundo ao seu redor", afirma Anamaíra Spaggiari, diretora-executiva da Fundação Estudar.





O Programa de Líderes já ajudou a formar nomes de peso, como o do deputado federal Felipe Rigoni, primeiro cego a ocupar uma cadeira no Congresso Nacional, o empreendedor Hugo Barra, vice-presidente de Reality Labs do Facebook, Ana Paula Martinez, considerada a melhor advogada do mundo e a dupla Henrique Dubugras e Pedro Franceschi. Com apenas 23 anos, os dois se tornaram os mais jovens fundadores de unicórnios do mundo. Eles são os criadores da BREX, companhia de cartões de crédito avaliada em US$ 2,6 bilhões.





Link das inscrições: https://bit.ly/2MvfeyR.

Taxas: R$ 75 para inscrição nos programas de graduação e intercâmbio, e R$ 150 para programas de pós-graduação.

Isenção: jovens que não tiverem condições financeiras de arcar com o valor da taxa podem solicitar a isenção, comprovando a necessidade.

Tipos de bolsa: graduação completa no Brasil, intercâmbio acadêmico de graduação ou duplo diploma, graduação completa no exterior ou pós-graduação no exterior.

Prazo: 5 de abril de 2021.



Etapas:





Inscrição;

Testes de perfil e lógica e análise da trajetória;

Avaliação de vídeo;

Entrevista de competências;

Painel com líderes Estudar*

Painel final*





* A Fundação Estudar irá definir se os painéis serão on-line ou presenciais. Todas as fases anteriores são on-line.













Para saber mais sobre a Fundação Estudar: www.estudar.org.br