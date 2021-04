Vitasay50+ e Yunus lançam programa de aceleração para empreendedores 50+

Objetivo do programa é selecionar e acelerar negócios de impacto social que contribuam para o avanço nas áreas de saúde, qualidade de vida, saúde mental, alimentação saudável entre outros (foto: BBH Singapore/Unsplash)



A marca Vitasay50+, linha de suplementos alimentares especialista nesta faixa etária, e a unidade de inovação social corporativa da Yunus Negócios Sociais, referência no apoio e desenvolvimento de negócios com foco em impacto social e ambiental, lançam a Aceleradora Vitasay Start 5.0 , primeiro programa de aceleração direcionado a negócios geridos por pessoas a partir dos 50 anos de idade, com foco em inovação social e potencial de transformar a realidade de muitos brasileiros.



O objetivo é selecionar e acelerar negócios de impacto social que contribuam para o avanço nos segmentos de Saúde e Qualidade de Vida, Saúde Mental, Alimentação Saudável, Apoio ao empreendedorismo, Inserção no mercado de trabalho, Aprendizagem ao longo da vida, Educação para novas tecnologias e Economia Circular.



As inscrições devem ser feitas pelo site https://www.vitasay.com.br/start50mais até 04 de maio de 2021.





desenvolvimento sustentável do Brasil, como trabalho, redução da desigualdade, saúde, educação e sustentabilidade, a iniciativa tem por objetivo apoiar empreendedores maduros que assumiram novos desafios nessa fase da vida.



O aumento na expectativa e qualidade de vida da população tem contribuído para a busca de novas oportunidades entre os maduros, seja pela complementação de renda, por um sonho antigo, vontade de se manterem ativos e participativos no mercado de trabalho, ou pelo desejo de continuar aprendendo.



São 53 milhões de empreendedores no Brasil





De acordo com o Sebrae, existem 53 milhões de empreendedores no Brasil e 49% deles estão acima dos 45 anos. Apenas em 2020, o contingente de pessoas com mais de 50 anos iniciando um trabalho nas chamadas startups foi de, aproximadamente, 2,5 milhões.



Ainda, outro estudo conduzido pela mesma entidade, a partir dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra por Domicílios Contínua (PNADC) do IBGE, revelou que os empreendedores brasileiros com 65 anos ou mais são os que mais empregam no país, uma tendência que deverá crescer a cada ano.





Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as pessoas acima dos 50 anos deverão representar 30% da população até 2030. Apesar disso, uma pesquisa realizada em 2019, pela consultoria Robert Half, concluiu que 69% das empresas não contratam trabalhadores com mais de 50 anos.



E entre os receios dos recrutadores com relação a esse perfil estão salário alto (31%), pouca flexibilidade (18%), desatualização (12%) e o risco de ampliar conflitos entre gerações (7%).





Com base neste recorte, o programa de aceleração Vitasay Start 5.0 foi desenvolvido em parceria com a unidade de inovação social corporativa da Yunus Negócios Sociais para gerar múltiplos impactos positivos. Além de fomentar o empreendedorismo maduro, o programa vai selecionar negócios de impacto social e grande poder de transformação na base da pirâmide, como explica Rui Lira, Head de Inovação Aberta da Yunus Negócios Sociais:





"O impacto que queremos gerar nessa aceleração tem duas perspectivas: intergeracional, conectando os maduros e promovendo conhecimento sobre a nova economia e geração de impacto positivo nos seus negócios, e interseccional para que os negócios acelerados se transformem e ajudem a resolver alguns dos principais desafios sociais que o Brasil enfrenta. Nesse sentido, junto com Vitasay50 , descobrimos oportunidades que endereçam problemas de saúde, educação, emprego e meio ambiente", disse.





Programa de aceleração





O programa de aceleração Vitasay Start 5.0 selecionará até seis negócios sociais que atuem com inovação social, seguindo os seguintes critérios:



1 - Impacto Social: complexidade e tamanho do problema endereçado e potencial de transformação para a população;



2 - Equipe: qualificação, identificação e motivação da equipe empreendedora responsável;



3 - Modelo de negócio: aquisição de clientes, potencial de sustentabilidade e prospecção financeira e potencial de escalabilidade e replicabilidade;



4 - Estágio do negócio e solução: a maturidade dos negócios será fundamental para ajudar a definir o conteúdo ofertado para as turmas;



5 - Diversidade de inclusão: a atenção dada à diversidade dentro dos negócios também será um critério, especialmente em relação a diversidade racial, gênero, orientação sexual, idade e pessoas com deficiência;



6 - Tecnologia: serão verificadas as tecnologias desenvolvidas para a própria solução e potencial de patentes;



7 - Conexão com corporação: caso a empresa seja B2B, B2B2C, ou potencial desenvolvimento nesses modelos, além da sinergia com posicionamento de marca ou oportunidades dentro da própria Vitasay50 .





Os negócios selecionados passarão por um programa de três meses de aceleração, que conta com quatro Bootcamps on-line em grupo, mentorias de experts do mercado e acompanhamento semanal da equipe de consultores da equipe da Yunus Negócios Sociais. Ao final, um dos empreendimentos poderá receber aporte de até R$ 200 mil para maximizar o impacto social do seu negócio.





A participação dos empreendedores é gratuita e o programa não tem contrapartida financeira para os negócios selecionados (equity free).





Serviço





Inscrições de 5 de abril a 4 de maio de 2021

Site: https://www.vitasay.com.br/start50mais

Informações: vitasay.start@yunusnegociossociais.com